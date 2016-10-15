Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ким Ольга Владимировна
6.0
0
Ким Ольга Владимировна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Высшее, Диплом ДВС № 0155264 ДВГМУ 1999г. Педиатрия
Сертификат - педиатрия до 15.10.2016г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Педиатр
510 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Аринушкина
Любовь Александровна
Педиатр
,
Врач ЛФК
6.3
1
Записаться
Савеленко
Татьяна Леонидовна
Педиатр
,
Зав. педиатрическим отделением
6.3
2
Записаться
Шкляев
Дмитрий Павлович
Нефролог
,
Педиатр
6.3
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...