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  3. Детская городская клиническая поликлиника №3
Детская городская клиническая поликлиника №3
0.0
Рейтинг

Детская городская клиническая поликлиника №3

Государственная
В клинике 60 врачей
Адреса
Центр здоровья
ул. Руднева, 25
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Зои Космодемьянской, 32
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Сергеевская, 7
c 8:30 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Полтавченко Алеся Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Полтавченко Алеся Евгеньевна

Педиатр
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 6 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ступишина Дарья Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ступишина Дарья Дмитриевна

Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Самойлова Галина Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Самойлова Галина Валерьевна

Невролог (невропатолог), Физиотерапевт
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Физиотерапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Андреева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Ольга Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Принимает детей
Каминская Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каминская Татьяна Алексеевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 29 лет
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Принимает детей
Кокуева Наталья Евгеньевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кокуева Наталья Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Дмитриева Татьяна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дмитриева Татьяна Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Гуркина Дарьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гуркина Дарьяна Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Матафонова Елена Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Матафонова Елена Леонидовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ануреева Ольга Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ануреева Ольга Витальевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ельчина Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ельчина Наталья Владимировна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей
Елисеева Татьяна Тимофеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Елисеева Татьяна Тимофеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Немирова Вера Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Немирова Вера Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Цирульник Наталья Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цирульник Наталья Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Чирина Галина Филипповна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чирина Галина Филипповна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Бедлхон Галина Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бедлхон Галина Владиславовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Маджа Валентина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маджа Валентина Григорьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Свиридов Максим Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свиридов Максим Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Славинская Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Славинская Ольга Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Койчева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Койчева Ольга Владимировна

Окулист (офтальмолог), Педиатр
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог), Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Столярова Марина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Столярова Марина Валентиновна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ким Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Ольга Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Тарасова Елена Геннадбевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасова Елена Геннадбевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Белохон Галина Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белохон Галина Владиславовна

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кузьмина Лидия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмина Лидия Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ельчина Наталия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ельчина Наталия Владимировна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Золочевская Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золочевская Ольга Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кузнецова Ксения Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Ксения Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Масиенко Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Масиенко Татьяна Ивановна

Педиатр, Физиотерапевт
Стаж не указан
Педиатр, Физиотерапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Горнова Ольга Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горнова Ольга Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Горбач Мария Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбач Мария Леонидовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ушакова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ушакова Елена Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Зобнина Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зобнина Светлана Анатольевна

Педиатр, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Педиатр, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Ларькина Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ларькина Татьяна Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Левченко Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левченко Татьяна Васильевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Литвинова Любовь Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвинова Любовь Михайловна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Джалилова Матанат Камандар кызы
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Джалилова Матанат Камандар кызы

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Пестрякова Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пестрякова Елена Леонидовна

Педиатр
Стаж 23 года
Педиатр
Стаж 23 года
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Принимает детей
Григорова Накия Ибрагимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорова Накия Ибрагимовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Кылкинович Любовь Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кылкинович Любовь Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Михалевский Алексей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михалевский Алексей Александрович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Моисеева Мария Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Моисеева Мария Андреевна

Педиатр, Фтизиатр
Стаж не указан
Педиатр, Фтизиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Канасевич Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Канасевич Елена Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Буева Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буева Елена Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Овчинникова Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Людмила Михайловна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гуськова Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуськова Татьяна Петровна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей
Пяк Иль Чен
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пяк Иль Чен

Педиатр, Главный врач
Стаж не указан
Педиатр, Главный врач
Стаж не указан
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Принимает детей
Долгошеева Виталия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долгошеева Виталия Анатольевна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Принимает детей
Мельниченко Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельниченко Галина Васильевна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан
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Принимает детей
Добрынина Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Добрынина Людмила Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Быкова Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быкова Галина Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Долгих Галина Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долгих Галина Семеновна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Черевко Татьяна Николевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черевко Татьяна Николевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Сорочинская Евгения Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сорочинская Евгения Олеговна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Золочаевская Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золочаевская Ольга Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Долганин Константин Николаевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Долганин Константин Николаевич

Ортопед
Стаж не указан
Ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Пяк Наталья Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пяк Наталья Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Принимает детей
Лебедева Оксана Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лебедева Оксана Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Черныш Оксана Евгеньевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Черныш Оксана Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Рябинина Ольга Михайловна
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Рябинина Ольга Михайловна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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