- Главная
- Все клиники
- Детская городская клиническая поликлиника №3
Детская городская клиническая поликлиника №3
Государственная
В клинике 60 врачей
Адреса
Центр здоровья
ул. Руднева, 25
ул. Зои Космодемьянской, 32
ул. Сергеевская, 7
- +7 (4212) 481 030, зав. отделением
- +7 (4212) 480 272, регистратура
ул. Майская, 39
- +7 (4212) 483 772, регистратура
- +7 (4212) 483 774, регистратура
- +7 (4212) 331 316, стол справок
- +7 (4212) 332 278, приемная
Еще 1
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Нет информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей