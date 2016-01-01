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Киселев Андрей Геннадьевич
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Киселев Андрей Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Анестезиология и реаниматология, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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