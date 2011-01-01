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  3. Киселева Светлана Сергеевна
Киселева Светлана Сергеевна
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Киселева Светлана Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

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