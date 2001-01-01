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Клюева Юлия Эдуардовна
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Клюева Юлия Эдуардовна
Эндоскопист
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
ДВГМУ, интернатура по Хирургии, 2002 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Эндоскопия, 2003 г.
ИПКСЗ, Эндоскопия, 2008 г.
ИПКСЗ, Эндоскопия, 2013 г.
ИПКСЗ, Эндоскопия, 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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