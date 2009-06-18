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Князюк Светлана Александровна
6.0
0
Князюк Светлана Александровна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 18.06.2009 г. окончания.
Сертификат "Стоматология общей практики", от 07.02.2015 г. до 07.02.2020 г.
Сертификат "Стоматология терапевтическая" №0727310087910, от 31.05.2017 г. до 16.05.2022 г.
Сертификат "Стоматология детского возраста",от 26.12.2015 г. до 26.12.2020 г.
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Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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