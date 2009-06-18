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  3. Князюк Светлана Александровна
Князюк Светлана Александровна
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Князюк Светлана Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 18.06.2009 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология общей практики", от 07.02.2015 г. до 07.02.2020 г.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая" №0727310087910, от 31.05.2017 г. до 16.05.2022 г.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 122
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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