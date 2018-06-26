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  3. Кокуева Наталья Евгеньевна
Кокуева Наталья Евгеньевна
6.6
2

Кокуева Наталья Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Высшее, Диплом МВ № 725986 ХГМИ 1986г. Специальность - педиатрия. Квалификация - врач.
  • Сертификат - педиатрия до 26.06.2018г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Майская, 39
Первичный приём детей
Педиатр
560 р
Вторичный приём детей
Педиатр
510 р
2 отзыва

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