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Кондратьева Екатерина Олеговна

Кондратьева Екатерина Олеговна

Врач ультразвуковой диагностики
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Образование
  • Врач ультразвуковой диагностики УЗИ желчного пузыря 1000 ₽ УЗИ легких, плевральных полостей 2000 ₽ УЗИ лимфатических узлов (одна группа) 700 ₽ УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1500 ₽ УЗИ мочевого пузыря (взрослые) 1100 ₽ УЗИ надпочечников 1600 ₽ УЗИ органов малого таза трансабдоминально (через живот) 2000 ₽ УЗИ органов мошонки + Доплер 2000 ₽ УЗИ печени 1200 ₽ УЗИ поджелудочной железы 1200 ₽ УЗИ почек 1900 ₽ УЗИ поясничного отдела позвоночника (ПОП) (дети) 900 ₽ УЗИ селезенки 1000 ₽ УЗИ тимус (вилочковая железа) (дети) 1200 ₽ УЗИ шейного отдела позвоночника (ШОП) 1200 ₽ Эхохолецистография (определение функции желчного пузыря) 1800 ₽ УЗИ функциональное исследование желудка (ГЭР) 900 ₽ УЗИ брюшного отдела аорты с ветвями 4000 ₽ УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы, определение свободной жидкости в брюшной полости) (взрослые) 2500 ₽ УЗИ почек, мочевого пузыря (взрослые) 2000 ₽ УЗИ сердца (взрослые) 2300 ₽ УЗИ щитовидной железы (взрослые) 2100 ₽ УЗИ верхнечелюстных пазух (дети) 800 ₽ УЗИ гепатобиллиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (дети) 2800 ₽ Нейросонография (НСГ) / УЗИ головного мозга новорожденного 1300 ₽ УЗИ голосовых связок (дети) 800 ₽ УЗИ коленных суставов (дети) 1400 ₽ УЗИ мочевого пузыря (дети) 1500 ₽ УЗИ мочеточниковых выбросов 1500 ₽ УЗИ мягких тканей, мышц, сухожилий (1ед.) (дети) 800 ₽ УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы, определение свободной жидкости в брюшной полости) (дети) 1600 ₽ УЗИ почек, мочевого пузыря (дети) 1900 ₽ УЗИ комплексное для оформления в школу (сердце, ОБП, щитовидная железа, органы малого таза: матка и яичники/мошонка) (дети) 3200 ₽ УЗИ ребенку до 6 мес (ТБС, сердце, НСГ, ОБП, тимус) 4000 ₽ УЗИ ребенку до 6 мес (ШОП, сердце, НСГ, ОБП, тимус) 4000 ₽ УЗИ сердца (дети) 1700 ₽ УЗИ сустава (дети) 1200 ₽ УЗИ тазобедренных суставов (ТБС) (дети) 1000 ₽ УЗИ щитовидной железы (дети) 1600 ₽ УЗИ водно-сифонная проба 1400 ₽ УЗДГ сосудов печени 1100 ₽ УЗДГ сосудов печени + ОБП 2500 ₽ УЗДГ интракраниальных сосудов (сосуды головы) (дети) 2900 ₽ УЗДГ сосудов конечностей, артерии/вены (дети) 1700 ₽ УЗДГ сосудов почек (дети) 1100 ₽ УЗДГ экстракраниальных сосудов (сосуды шеи) (дети) 2900 ₽ 2011г — диплом по специальности «педиатрия» при ДВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • 2012г — удостоверение о прохождении интернатуры по специальности «педиатрия» при ДВГМУ
  • 2012 — удостоверение о прохождении переподготовки по специальности «Ультразвуковая диагностика» при КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
  • 2019 — повышение квалификации, сертифицированный цикл по специальности «ультразвуковая диагностика» при "Санкт-Петербургском педиатрическом едицинском университете"2022 г- аккредитации по специальности УЗД
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
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