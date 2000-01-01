Кондратьева Екатерина Олеговна

2012г — удостоверение о прохождении интернатуры по специальности «педиатрия» при ДВГМУ
2012 — удостоверение о прохождении переподготовки по специальности «Ультразвуковая диагностика» при КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
2019 — повышение квалификации, сертифицированный цикл по специальности «ультразвуковая диагностика» при "Санкт-Петербургском педиатрическом едицинском университете"2022 г- аккредитации по специальности УЗД
2023г — присвоение высшей квалификационной категории