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Назарова Анна Павловна
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Назарова Анна Павловна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2011 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Педиатрия", 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Проф. переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 74
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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