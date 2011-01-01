Назарова Анна Павловна
Стаж 6 лет
Проводит исследование:
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, надпочечники);
УЗИ органов мочеполовой системы и малого таза (мочевой пузырь, почки, надпочечники, яичники, матка, «окно имплантации»);
УЗИ молочных желез, щитовидной железы, лимфатических узлов;
Доплерографическое исследование сердечно-сосудистой системы: сосуды ног, рук, головы, шеи;
ЭХОКГ;
органы малого таза у женщин трансабдоминально и трансвагинально;
органы малого таза у мужчин;
установка факта беременности;
мягкие ткани (кожа, подкожная клетчатка, мышцы, сухожилия);
поверхностные структуры (лимфатическая система).
УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, надпочечники);
УЗИ органов мочеполовой системы и малого таза (мочевой пузырь, почки, надпочечники, яичники, матка, «окно имплантации»);
УЗИ молочных желез, щитовидной железы, лимфатических узлов;
Доплерографическое исследование сердечно-сосудистой системы: сосуды ног, рук, головы, шеи;
ЭХОКГ;
органы малого таза у женщин трансабдоминально и трансвагинально;
органы малого таза у мужчин;
установка факта беременности;
мягкие ткани (кожа, подкожная клетчатка, мышцы, сухожилия);
поверхностные структуры (лимфатическая система).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 74
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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