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Корчевая Инна Сергеевна
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Корчевая Инна Сергеевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 201В
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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