Гинеколог в Хабаровске

Гинеколог это специалист, занимающийся диагностированием и выявлением заболеваний и патологий, возникающих в половой системе.



Симптомы, которые нельзя игнорировать и при которых следует обратиться к гинекологу:

- трудности с зачатием;

- кровотечения;

- боли внизу живота;

- нарушения менструального цикла;

- необычные выделения из половых органов.



Гинекологи занимаются такими проблемами, как: воспалительные заболевания органов малого таза, внематочная беременность или бесплодие; инфекционные патологии; снижение полового влечения; сбои в менструальном цикле; патологии шейки матки; новообразования малого таза; эндометриоз; коррекция климактерического периода; нарушение гормонального фона.



Если Вы планируете стать мамочкой или уже беременны, гинекологи окажут Вам консультацию и будут вести Вашу беременность.



В сферу деятельности гинекологов входят:

- инфекционно-воспалительные заболевания;

- гормонально-эндокринные нарушения;

- онкология.



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