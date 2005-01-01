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Коршняк Валентин Юрьевич
6.3
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Коршняк Валентин Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • АГМА, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • АГМА Интернатура по специальности "Травматология и ортопедия", 2005-2006 гг.
  • АГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Травматология и ортопедия", 2006-2008 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Хирургия крупных суставов (артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава, артроскопия плечевого сустава, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов).
  • Подтвердил сертификат на осуществление медицинской деятельности по специальности "Травматология и ортопедия", февраль 2015 г.
  • "Терапевтическое тейпирование при болевых мышечных синдромах различного генеза", 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
900 р
1 отзыв

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