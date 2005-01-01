Коршняк Валентин Юрьевич
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Направление деятельности: артроскопическая реконструкция передней крестообразной связки коленного сустава, остеосинтез переломов костей, эндопротезирование тазобедренного сустава, косметические операции на стопах при их деформациях.
Автор и соавтор многих статей в отечественных журналах. Автор 4 патентов РФ. Аспирант кафедры травматологии и ортопедии ДВГМУ
Автор и соавтор многих статей в отечественных журналах. Автор 4 патентов РФ. Аспирант кафедры травматологии и ортопедии ДВГМУ
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1100 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
900 р
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