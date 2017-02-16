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Масликов Анатолий Владимирович
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Масликов Анатолий Владимирович

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
  • Первичная специализация по специальности "Травматология и ортопедия детского возраста", 2003 г.
  • Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", 2012 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Травматология и ортопедия", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2003 г.
  • Усовершенствование по специальности "Травматология и ортопедия с вопросами артроскопии" на базе ДВГМУ, 2008 г.
  • Повышение квалификации по программе "Травматология детского возраста", ГБОУ БПО СЗ МУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России, 2012 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2004 г. - врач травматолог-ортопед в Детском травматологическом пункте Детской краевой клинической больницы.
  • С 2008 г. - врач травматолог–ортопед в Детском ортопедо-травматологическом отделении Детской краевой клинической больницы.
  • Врач ортопед-травматолог консультации «Белая клиника».
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Консультация детей
Ортопед
По запросу
Белая клиника
ул. Тургенева, 49
Консультация детей
Ортопед
По запросу
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1200 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1200 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1000 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1000 р
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Доктор рядом
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём детей
Ортопед
1500 р
Вторичный приём детей
Ортопед
1200 р
2 отзыва

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