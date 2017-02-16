Масликов Анатолий Владимирович
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Советская, 2
Консультация детей
Ортопед
По запросу
ул. Тургенева, 49
Консультация детей
Ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1200 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1200 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1000 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1000 р
ул. Прогрессивная, 2Б
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 134
Первичный приём детей
Ортопед
1500 р
Вторичный приём детей
Ортопед
1200 р
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