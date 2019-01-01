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  3. Костакова Татьяна Александровна
Костакова Татьяна Александровна
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Костакова Татьяна Александровна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1992 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2019 г.
  • Сертификат по специальности "Педиатрия", 2019 г.
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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
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