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  3. Костюшина Дарья Васильевна
Костюшина Дарья Васильевна
6.0
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Костюшина Дарья Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
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