Котцова Ксения Михайловна
Стаж 4 года
Регулярно посещает отдельные курсы по аппаратной косметологии, мезотерапии, биоревитализации, плазмотерапии и работе с профессиональной косметикой мировых брендов. Владеет следующими методиками: ботулинотерапия, контурная пластика, Мезотерапия, биоревитализация, чистка лица, пилинги, нити, эплаин, липолитики
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Адреса и стоимость приёма
ул. Шеронова, 4 кор. 2
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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