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Меди
4.8
Рейтинг

Меди

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Шеронова, 4 кор. 2
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Ленинградская, 53 кор. 2
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Врачебная, аппаратная косметология. Массаж.

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Врачи работающие в клинике
Селезнева-Кшевина Марина Алексеевна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Селезнева-Кшевина Марина Алексеевна

Нарколог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 4 года / Врач первой категории
Нарколог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 4 года / Врач первой категории
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Денисенко Ирина Михайловна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Ирина Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 8 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Ирошникова Василина Александровна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ирошникова Василина Александровна

Косметолог
Стаж 3 года
Косметолог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Варосян Араксия Агароцовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Варосян Араксия Агароцовна

Косметолог
Стаж 16 лет
Косметолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Андрейкина Диана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андрейкина Диана Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 14 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Котцова Ксения Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Котцова Ксения Михайловна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 4 года
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Фролов Алексей
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фролов Алексей

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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