Основной задачей терапевтической косметологии является сохранение естественной красоты, поэтому любые несовершенства внешности корректируются без радикальных хирургических вмешательств.

В целом, терапевтической косметологией называют раздел дерматологии, который специализируется на лечебно-эстетическом усовершенствовании кожи. А тем, у кого нет дефектов, требующих коррекции, эстетическая медицина готова предложить косметический уход для поддержания тонуса кожи.

Терапевтическая косметология в косметическом кабинете "Medi" — это возможность для жителей города забыть о возрастных изменениях и прочих недостатках кожи.

Благодаря профессиональным салонным процедурам можно избавиться от различных проблем, включая неглубокие морщины и постугревые рубцы. Кроме того, специалисты косметического кабинета "Medi" помогут подобрать курс мероприятий для повышения тонуса кожи.

ООО "Меди".