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Ковалева Мария Александровна
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Ковалева Мария Александровна
Мануальный терапевт
,
Рефлексотерапевт
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Далинь
ул. Волочаевская, 7
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
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