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  3. Ковалева Мария Александровна
Ковалева Мария Александровна
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Ковалева Мария Александровна

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Далинь
ул. Волочаевская, 7
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Рефлексотерапевт
По запросу
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