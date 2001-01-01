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Далинь
6.0
Рейтинг

Далинь

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Волочаевская, 7
1-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас закрыто
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Информация

Мануальная терапия, рефлексотерапия. Приём по полису ДМС.

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Врачи работающие в клинике
Ковалева Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Мария Александровна

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 14 лет
Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Вяткин Андрей Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вяткин Андрей Олегович

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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