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Коваль Алексей Николаевич
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Коваль Алексей Николаевич
Хирург
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Окружной клинический военный госпиталь
ул. Серышева, 1
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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