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Коваль Евгения Александровна

Коваль Евгения Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело», 2013 г. окончания
  • Интернатура в ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», специальность «Неврология», 2014 г. окончания
  • Клиническая ординатура в ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Неврология», 2016 г. окончания
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Курсы повышения квалификации
  • Обучение на семинаре: терапевтическое тейпирование, базовый курс, 2018 г.
  • КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Неврология», 2020 г. Сертификат действует до 2025 г.
  • КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Оказание медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в амбулаторных условиях», 2020 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1950 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1750 р

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