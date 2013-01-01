Коваль Евгения Александровна

ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Лечебное дело», 2013 г. окончания
Интернатура в ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет», специальность «Неврология», 2014 г. окончания
Клиническая ординатура в ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» по специальности «Неврология», 2016 г. окончания
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет», профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология", 2021 г. окончания
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Курсы повышения квалификации
Обучение на семинаре: терапевтическое тейпирование, базовый курс, 2018 г.
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Неврология», 2020 г. Сертификат действует до 2025 г.
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Оказание медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в амбулаторных условиях», 2020 г.
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Экспертиза временной нетрудоспособности», 2021 г.
ФГБОУ ВО " Дальневосточный государственный медицинский университет " по программе " Дегенеративные заболевания нервной системы" (Болезнь Паркинсона, Альцгеймера, спиноцеребеллярные атаксии, лейкодистрофии. боковой амиотрофический склероз), 2021 г.
Повышение квалификации в НО ЧУ ДПО "Высшая медицинская школа" г. Москва по программе "Интервенционное лечение хронической боли под контролем ультразвука", 2021 г.
ЧУ ДПО "Институт повышения квалификации медицинских кадров" по программе "КТ диагностика заболеваний головы и мягких тканей шеи", 2022 г.
ЧУ ДПО "Институт повышения квалификации медицинских кадров" по программе "КТ диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата", 2022 г.
ЧУ ДПО "Институт повышения квалификации медицинских кадров" по программе "Практикум по написанию и оформлению протоколов КТ - исследований", 2022 г.