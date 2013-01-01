Коваль Евгения Александровна

Обучение на семинаре: терапевтическое тейпирование, базовый курс, 2018 г.

КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Неврология», 2020 г. Сертификат действует до 2025 г.

КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» по программе «Оказание медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в амбулаторных условиях», 2020 г.