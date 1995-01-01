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Сухарева Марина Анатольевна
Сухарева Марина Анатольевна
Эндокринолог
Стаж 32 года
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, "Лечебное дело", 1992 г.
Дальневосточный государственный медицинский университет, "Эндокринология", 1995 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Еклиник
б-р Амурский, 7
Консультация взрослых
Эндокринолог
2400 р
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