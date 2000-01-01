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  3. Ковлякова Марианна Владимировна
Ковлякова Марианна Владимировна
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Ковлякова Марианна Владимировна

Врач методист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова, специализация "Лечебное дело", 2000 г.
  • ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Врач методист
По запросу
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