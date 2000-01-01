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Ковлякова Марианна Владимировна
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Ковлякова Марианна Владимировна
Врач методист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Якутский государственный университет им. М.К.Аммосова, специализация "Лечебное дело", 2000 г.
ДВГМУ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Врач методист
По запросу
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