Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Козлов Алексей Алексеевич
6.0
0
Козлов Алексей Алексеевич
Психиатр
,
Психиатр-нарколог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2009 г. окончания.
Сертификат по специальности "Педиатрия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Холмогорская, 30
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Галиханова
Альфия Рафиковна
Нарколог
,
Психиатр
,
Психотерапевт
,
Гипнотерапевт
6.3
2
Записаться
Митасова
Наталья Николаевна
Психиатр
6.0
0
Записаться
Тарасов
Кирилл Владиславович
Психотерапевт
,
Психиатр-нарколог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...