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  3. Козлов Алексей Алексеевич
Козлов Алексей Алексеевич
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Козлов Алексей Алексеевич

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2009 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Педиатрия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Холмогорская, 30
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
Психиатр-нарколог
По запросу
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