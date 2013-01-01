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Козлова Ольга Викторовна
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Козлова Ольга Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО "Омская государственная медицинская академия", Педиатрия, 2013 г.
  • Интернатура, "Омская государственная медицинская академия", Неврология, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Неврология, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
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