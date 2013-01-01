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Красовская Алиса Олеговна
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Красовская Алиса Олеговна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Оториноларингология", 2014 г.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Оториноларингология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Оториноларингология", до 2021 г.
  • ФГБОУ ВО ПСПБГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. Сертификат по курсу лазерных технологий в оториноларингологии, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-оториноларинголог, Взрослое оториноларингологическое отделение, КГБУЗ ГБ№2 им. Д.Н. Матвеева г. Хабаровск.
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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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