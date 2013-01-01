Красовская Алиса Олеговна
Стаж не указан
Принимает детей
Профессиональные навыки:
- оказание амбулаторной помощи пациентам с патологией лор-органов, экстренные и плановые вмешательства на лор-органах, обследование лор-органов (в том числе эндоскопические исследования полости носа и носоглотки, гортани).
- оказание амбулаторной помощи пациентам с патологией лор-органов, экстренные и плановые вмешательства на лор-органах, обследование лор-органов (в том числе эндоскопические исследования полости носа и носоглотки, гортани).
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Адреса и стоимость приёма
ул. Муравьёва-Амурского, 54
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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