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Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
Государственная
В клинике 22 врача
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Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница №2" имени Д.Н. Матвеева.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
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Принимает детей
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