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Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
5.8
Рейтинг

Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева

Государственная
В клинике 22 врача
Адреса
ул. Муравьёва-Амурского, 54
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Платное отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Синяков Владислав Павлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Синяков Владислав Павлович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 9 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Красовская Алиса Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красовская Алиса Олеговна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Ким Мария Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Мария Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Бухалова Лидия Вадимовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бухалова Лидия Вадимовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Евтушок Василий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евтушок Василий Геннадьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Чибуркина Наталья Даниловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чибуркина Наталья Даниловна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бондаренко Эльвира Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаренко Эльвира Александровна

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ковалева Людмила Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Людмила Алексеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Казинец Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казинец Светлана Викторовна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Бобылев Анатолий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобылев Анатолий Геннадьевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
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Мамонова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамонова Елена Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Ладнюк Алексей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ладнюк Алексей Павлович

Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Бочарова Инесса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бочарова Инесса Николаевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Карпенко Лилия Иллиодоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Лилия Иллиодоровна

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Лукьянов Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукьянов Сергей Владимирович

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
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Молодин Сергей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молодин Сергей Иванович

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
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Потемкин Артем Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потемкин Артем Викторович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Паутова Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паутова Юлия Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Сарайкина Александра Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сарайкина Александра Витальевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Синицина Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синицина Ирина Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Тужилин Валерий Антонович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тужилин Валерий Антонович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Сычев Максим Юрьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сычев Максим Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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