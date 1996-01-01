Кузьминых Ольга Геннадьевна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Прием амбулаторных пациентов, проведение расширенного аудиологического обследования в т.ч. детям с периода новорожденности (проведение тональной пороговой, игровой аудиометрии; тональной аудиометрии в свободном звуковом поле; речевой аудиометрии; речевой аудиометрии в свободном звуковом поле; импедансометрия, ОАЭ, КСВП, ASSR). Интерпретация результатов обследования. Подготовка пациентов с потерей слуха к реабилитации, лечение и консультация пациентов в условиях стационара. Реабилитация пациентов после проведения операции - кохлеарная имплантация: интраоперационное тестирование систем кохлеарной имплантации, Настройка всех видов речевых процессоров, зарегистрированных в РФ. Работа в институте повышения квалификации специалистов здравоохранения в качестве преподавателя. Полный объём малых хирургических операций в амбулаторных условиях.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
ул. Краснодарская, 9
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Сурдолог
По запросу
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