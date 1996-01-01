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  3. Кузьминых Ольга Геннадьевна
Кузьминых Ольга Геннадьевна
7.0
5

Кузьминых Ольга Геннадьевна

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением, Сурдолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Оториноларингология", на базе МКБ №2, г. Хабаровск, 1999 г.
  • Первичная специализация по специальности "Сурдология", СПб ЛОР НИИ, 2003 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
ул. Краснодарская, 9
Консультация взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Сурдолог
По запросу
5 отзывов

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