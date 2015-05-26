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Крислатая Светлана Леонидовна
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Крислатая Светлана Леонидовна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат по специальности «Рентгенология» № 0727240629169 от 26.05.2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
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