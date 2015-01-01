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Куликова Варвара Игоревна
6.3
2

Куликова Варвара Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Стоматология ортопедическая", 2015 г.
  • Сертификат по специальности "Стоматология общей практики", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Иволга
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 161
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
350 р
2 отзыва

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