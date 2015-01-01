  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Купцов Павел Петрович
Купцов Павел Петрович
6.0
0

Купцов Павел Петрович

Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1978 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", на базе ККБ№1 г. Хабаровск, 1979 г.
  • ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Вопросы профпатологии и организации профилактических медицинских осмотров", 2015 г.
  • ИПКСЗ, "Предрейсовые, послерейсовые и текущие медицинские осмотры водителей транспортных средств", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи