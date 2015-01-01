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Купцов Павел Петрович
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0
Купцов Павел Петрович
Главный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1978 г. окончания.
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", на базе ККБ№1 г. Хабаровск, 1979 г.
ДВГМУ, Переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Вопросы профпатологии и организации профилактических медицинских осмотров", 2015 г.
ИПКСЗ, "Предрейсовые, послерейсовые и текущие медицинские осмотры водителей транспортных средств", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Гоголя, 37
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