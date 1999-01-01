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Дрозд Дмитрий Борисович
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Дрозд Дмитрий Борисович

Генетик, Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело" 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "ИПКСЗ" министерства здравоохранения Хабаровского края (раз в 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2000 -2010 г.- медико-генетическое консультирование с 2010 г.-врач УЗД
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Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Генетик
1100 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
2 отзыва

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