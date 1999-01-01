Дрозд Дмитрий Борисович
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Направление - пренатальная УЗ-диагностика, медико-генетическое консультирование, экспертиза временной нетрудоспособности. Печатные работы - больше 30 (журнал «Ультразвуковая функциональная диагностика», «Пренатальная диагностика», «Дальневосточный медицинский журнал»).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Генетик
1100 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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