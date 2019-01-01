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  3. Купряшин Владислав Анатольевич
Купряшин Владислав Анатольевич
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Купряшин Владислав Анатольевич

Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Рентгенология", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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