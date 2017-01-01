  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кузина Наталья Витальевна
Кузина Наталья Витальевна
6.0
0

Кузина Наталья Витальевна

Фармацевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Сертификат по специальности "Фармацевтическая технология", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи