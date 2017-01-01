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Надеина Ирина Юрьевна
6.0
0
Надеина Ирина Юрьевна
Фармацевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Профессиональная переподготовка, сертификат по специальности "Фармацевтические технологии", 2018 г.
Сертификат по специальности "Управление и экономика фармации", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
0 отзывов
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