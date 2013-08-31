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Кузьмин Владимир Юрьевич
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Кузьмин Владимир Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии КА № 25561 выдан 16.06.2011
  • Удостоверение серии бс № 8 выдан 31.08.2013
  • Удостоверение серии бс № 8 выдан 31.08.2013
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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