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Пура Константин Романович
6.0
0
Пура Константин Романович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт. 1989г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
0 отзывов
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