Ларина Елена Анатольевна
Стаж не указан
Принимает детей
Работает по направлениям:
Анализ структуры речевого отклонения у детей и взрослых
ЗРР (задержка речевого развития) у детей раннего возраста
заикание (нарушением темпо-ритмической стороны речи, обусловленное судорожным состоянием мышц артикуляционного аппарата)
афазия (полная или частичная утрата речи после инсульта или черепно-мозговой травмы)
дислалия (нарушение звукопроизношения)
ринолалия (нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомическим дефектом речевого аппарата)
дизартрия (нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата)
нарушение темпа речи (патологически ускоренный темп — тахилалия, баттаризм, полтерн; патологически замедленный темп
брадилалия
нарушение голоса (расстройство фонации — дисфония; отсутствие фонации — афония)
ФФН (фонетико-фонематическое нарушение),
ОНР (общее недоразвитие речи I, II, III, IV степени),
специфическое нарушение письменной речи (письма — дисграфия, чтения — дислексия)
наруше
Анализ структуры речевого отклонения у детей и взрослых
ЗРР (задержка речевого развития) у детей раннего возраста
заикание (нарушением темпо-ритмической стороны речи, обусловленное судорожным состоянием мышц артикуляционного аппарата)
афазия (полная или частичная утрата речи после инсульта или черепно-мозговой травмы)
дислалия (нарушение звукопроизношения)
ринолалия (нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомическим дефектом речевого аппарата)
дизартрия (нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата)
нарушение темпа речи (патологически ускоренный темп — тахилалия, баттаризм, полтерн; патологически замедленный темп
брадилалия
нарушение голоса (расстройство фонации — дисфония; отсутствие фонации — афония)
ФФН (фонетико-фонематическое нарушение),
ОНР (общее недоразвитие речи I, II, III, IV степени),
специфическое нарушение письменной речи (письма — дисграфия, чтения — дислексия)
наруше
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Логопед-дефектолог
5700 р
Консультация детей
Логопед-дефектолог
5700 р