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Ларина Елена Анатольевна

Ларина Елена Анатольевна

Логопед-дефектолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Логопед-дефектолог
5700 р
Консультация детей
Логопед-дефектолог
5700 р

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