Ларина Елена Анатольевна

Работает по направлениям:



Анализ структуры речевого отклонения у детей и взрослых

ЗРР (задержка речевого развития) у детей раннего возраста

заикание (нарушением темпо-ритмической стороны речи, обусловленное судорожным состоянием мышц артикуляционного аппарата)

афазия (полная или частичная утрата речи после инсульта или черепно-мозговой травмы)

дислалия (нарушение звукопроизношения)

ринолалия (нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомическим дефектом речевого аппарата)

дизартрия (нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата)

нарушение темпа речи (патологически ускоренный темп — тахилалия, баттаризм, полтерн; патологически замедленный темп

брадилалия

нарушение голоса (расстройство фонации — дисфония; отсутствие фонации — афония)

ФФН (фонетико-фонематическое нарушение),

ОНР (общее недоразвитие речи I, II, III, IV степени),

специфическое нарушение письменной речи (письма — дисграфия, чтения — дислексия)

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