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  3. Музыка Марина Юрьевна
Музыка Марина Юрьевна
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Музыка Марина Юрьевна

Логопед, Логопед-дефектолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Биробиджанский Государственный Педагогический Институт, специализация "Учитель-олигофренопедагог", 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
Логопед-дефектолог
По запросу
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