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  3. Лазуткина Ольга Николаевна
Лазуткина Ольга Николаевна
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Лазуткина Ольга Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Сестринское дело, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Гериатрия, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Терапия, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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