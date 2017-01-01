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Болгарова Евгения Владимировна
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Болгарова Евгения Владимировна
Терапевт
Стаж 30 лет
Проводит диагностику и лечение заболеваний суставов, легких, почек, заболеваний сердечно-сосудистой системы. Выдает больничные листы, справки для санаторно-курортного лечения.
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", 1984 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Кардиология в практике терапевта, 2017 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
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По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
0 отзывов
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