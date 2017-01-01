  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Болгарова Евгения Владимировна
Болгарова Евгения Владимировна
6.3
0

Болгарова Евгения Владимировна

Терапевт
Стаж 30 лет
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1984 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Кардиология в практике терапевта, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Терапия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1000 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи