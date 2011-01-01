Ленчик Наталия Иннокентьевна
Стаж 34 года
Успешно применяет методы лечения заболеваний зубов и окружающих тканей. Применяет глубокое фторирование эмали, герметизацию фиссур, раннюю диагностику кариеса и лечение без препаровки бормашиной с помощью пломбы ICON. Занимаюсь "вантовыми мостами" более 10 лет и считает, что это непревзойденный метод для срочной замены утерянного зуба.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
500 р
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