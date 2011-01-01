Ленчик Наталия Иннокентьевна

Повышение квалификации в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения по специальности "Стоматология терапевтическая", 2011 г.

Семинар Студии Эстетической Стоматологии Антона Ветчинкина, 2012 г.

Дальневосточный стоматологический форум "Новейшие технологии: далёкие и близкие. Знать и применять", ИПКСЗ, 2013 г.