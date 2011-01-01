  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ленчик Наталия Иннокентьевна
Ленчик Наталия Иннокентьевна
6.0
0

Ленчик Наталия Иннокентьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Иркутский Государственный Медицинский Институт, специализация "Стоматология", 1984 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Терапевтическая стоматология", на базе Иркутского института усовершенствования врачей, 1988-1990 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения по специальности "Стоматология терапевтическая", 2011 г.
  • Семинар Студии Эстетической Стоматологии Антона Ветчинкина, 2012 г.
  • Дальневосточный стоматологический форум "Новейшие технологии: далёкие и близкие. Знать и применять", ИПКСЗ, 2013 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вита Дент
Доступна онлайн запись
ул. Тургенева, 49
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
500 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи