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Левенкова Люция Леонидовна
5.7
6
Левенкова Люция Леонидовна
Нефролог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1964 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
6 отзывов
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