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Лейферт Галина Федоровна
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Лейферт Галина Федоровна

Эндокринолог
Стаж 56 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1964 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Эндокринология, 2010 г.
  • ИПКСЗ, Эндокринология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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