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Лихачева Инна Сергеевна
6.0
0
Лихачева Инна Сергеевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Анестезиология - реаниматология, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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