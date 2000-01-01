Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Бриккер Роман Юрьевич
6.3
1
Бриккер Роман Юрьевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Благовещенск. 2000г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Левинзон
Александр Самуилович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Унжаков
Виталий Владимирович
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Рефлексотерапевт
,
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
0
Записаться
Пура
Константин Романович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...