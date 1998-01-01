Литвиновская Ирина Анатольевна
Стаж 2 года
Приоритетные направления:
• применение плазмотерапии в косметологии, кожных заболеваниях и трихологии (Endoret);
• чистки, уходовые процедуры (GIGI);
• применение пилингов при различных типах кожи;
• ботулинотерапии, лечение гипергидроза;
• контурная пластика;
• мезотерапия, биоревитализиция;
• применении препаратов на основе гидроксиаппатита кальция;
• тредлифтинг мезонитями;
• консервативное лечении.
• применение плазмотерапии в косметологии, кожных заболеваниях и трихологии (Endoret);
• чистки, уходовые процедуры (GIGI);
• применение пилингов при различных типах кожи;
• ботулинотерапии, лечение гипергидроза;
• контурная пластика;
• мезотерапия, биоревитализиция;
• применении препаратов на основе гидроксиаппатита кальция;
• тредлифтинг мезонитями;
• консервативное лечении.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Шабадина, 19А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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