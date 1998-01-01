  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Литвиновская Ирина Анатольевна
Литвиновская Ирина Анатольевна
6.0
0

Литвиновская Ирина Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 2 года
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • АГМА (г. Благовещенск), специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • Интернатура по Терапии, АГМА, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации в "Школе салонного бизнеса "Кристи", г. Пермь.
  • ДВГМУ, "Экономика и управление фармации", 2013 г.
  • ИПКСЗ, Специализация по дерматовенерологии и косметологии, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лайф Клиник
ул. Шабадина, 19А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи