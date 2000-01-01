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Лайф Клиник
6.1
Рейтинг

Лайф Клиник

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Шабадина, 19А
c 10:00 до 21:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Банщиков Павел Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Банщиков Павел Александрович

Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Литвиновская Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвиновская Ирина Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 2 года
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
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Козырева Анна Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Козырева Анна Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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