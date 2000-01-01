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Лайф Клиник
В клинике 3 врача
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ООО "Эстетик Лайф".
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Врачи работающие в клинике
Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Окулист (офтальмолог), Хирург, Зав. отделением, Пластический офтальмохирург
Стаж 11 лет
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Стаж 2 года
Стаж 2 года
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Стаж не указан
Стаж не указан
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