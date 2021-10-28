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Лозовицкая Ирина Николаевна
7.2
4
Лозовицкая Ирина Николаевна
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1990 г. окончания.
Сертификат "Стоматология детская", действителен 28.10.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
4 отзыва
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