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  3. Лозовицкая Ирина Николаевна
Лозовицкая Ирина Николаевна
7.2
4

Лозовицкая Ирина Николаевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1990 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология детская", действителен 28.10.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
4 отзыва

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