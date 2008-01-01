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Тен Анастасия Константиновна
6.3
1
Тен Анастасия Константиновна
Стоматолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
ВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Институт усовершенствования врачей Чувашской республики, Стоматология терапевтическая, 2015 г.
ИПКСЗ, Стоматология детская, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
1 отзыв
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