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Тен Анастасия Константиновна
6.3
1

Тен Анастасия Константиновна

Стоматолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2008 г. окончания.
  • ВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Институт усовершенствования врачей Чувашской республики, Стоматология терапевтическая, 2015 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология детская, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог
650 р
1 отзыв

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